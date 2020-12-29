السودان: نشر قوات عسكرية بجنوب دارفور بعد مواجهات قبلية

جنود من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد). (أرشيفية: أ ف ب)

أعلنت السلطات السودانية نشر قوة عسكرية كبيرة في جنوب دارفور بعد اشتباكات قبلية؛ بسبب نبع للمياه خلفت 15 قتيلًا وأكثر من 30 جريح.

وقال والي ولاية جنوب دارفور، موسى مهدي، لقد أعلن «نشر قوات عسكرية بأعداد كبيرة لتنفيذ مهمة القبض على المتورطين وجمع السلاح»، مشيرًا إلى أن «عهد مؤتمرات الصلح انتهى، وجاء عهد تنفيذ القانون»، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».

وصرح مسؤول محلي لوكالة «سونا» للأنباء بأن «مشادات كلامية بين أفراد من قبيلتين» في بلدة قريضة «حول مصدر مياه تطورت إلى اشتباكات بالأسلحة النارية أدت إلى مقتل اثنين في الحال»، مضيفًا: «على أثر ذلك هاجمت مجموعات من الفلاتة بلدة قريضة، ما أسفر عن مقتل 15 من أبناء المساليت وجرح 34 تم نقلهم إلى المستشفى»، ولم تحدد وكالة «سونا» متى وقعت هذه الاشتباكات.

وشهدت منطقة قريضة خلال العامين الماضيين حوادث دامية بين القبيلتين خلفت عديد القتلى والجرحى، وهذه الحادثة هي الأولى منذ اجتماع مصالحة عقد في أكتوبر، وتأتي قبل أيام من انتهاء مهمة السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في منطقة دارفور السودانية في 31 ديسمبر بناء على طلب الخرطوم.

وما زال قرابة 8 آلاف جندي وشرطي ومدني من هذه القوة تنتشر في هذه المنطقة الشاسعة الواقعة في غرب السودان، وتسجل حوادث باستمرار حتى الآن في دارفور، حيث أسفرت الحرب التي بدأت في 2003 بين القوات الموالية للحكومة وأقليات المتمردة عن مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون، حسب الأمم المتحدة، وتراجع العنف بشكل كبير في السنوات الأخيرة باستثناء بعض الاشتباكات العرضية بين القبائل العربية البدوية والمزارعين من القبائل الأفريقية حول قضايا الأرض والمياه.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إن الحكومة الانتقالية تواصل «جهودها لترسيخ أسس المصالحات القبلية وإرساء أسس العدالة الانتقالية وسيادة القانون»، وجاءت الحكومة الانتقالية السودانية نتيجة اتفاق بين الجيش الذي تولى السلطة خلفًا للرئيس عمر البشير بعد سقوطه في أبريل 2019 بضغط من الشارع، وبين قيادات الحركة الاحتجاجية.



وقتل ١٣ شخصًا وجرح ٣٤ آخرين في تجدد صراع مسلح حول الأرض بين قبيلتي المساليت والفلاتة في محلية قريضة بولاية جنوب دارفو، ووقف الوالي موسى مهدي على الأحداث التي شهدتها مدينة قريضة التي تبعد نحو٨٥ جنوب مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور من خلال زيارة قام بها برفقة لجنة أمن الولاية.

وعقدت لجنة أمن الولاية اليوم اجتماعًا طارئًا مع القادة العسكريين والمحليين بمنطقة قريضة مشددة ضرورة اتخاذ التدابير الأمنية والقانونية لحماية المدنيين وملاحقة الجناة.

ودعا الوالي موسى مهدي المواطنين لمساعدة اللجنة بتقديم المعلومات والأدلة وأضاف قائلًا: «أنه بجانب تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب مدير الشرطة باشرت أعمالها وإيقاف كل من شارك أو دبر أوتسبب في الأحداث وتقديمهم للمحاكم».

وبالمقابل لفت جعفر عيسى، من قيادات الإدارة الاهلية لقبيلة الفلاتة أن المساليت قاموا بمهاجمة الرعاة الفلاتة في مصادر المياه بـ«رهد أبودريسة» وجرحوا (2) توفوا لاحقًا متاثرين بجراحهم.

وقال جعفرلوكالة «سونا» للأنباء إن عدم متابعة تنفيذ مقررات الصلح الذي أُبرم بين الطرفين بمدينة نيالا في أكتوبر الماضي أحد أسباب تجدد الصراع، وشهدت منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور في وقت سابق 7 أحداث دامية بين القبيلتين خلفت أعداداً من القتلى والجرحى العامين الماضيين.