1359 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 01:42 صباحا
مصريان يمران أمام أحد المساجد الأثرية بوسط القاهرة (أرشيفية: الإنترنت).

أحصت وزارة الصحة والسكان المصرية، الإثنين، 1359 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، إضافة إلى 421  حالة شفاء جديدة، فيما توفي 43 شخصا جراء الإصابة بالوباء خلال الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن المتعافين الجدد خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس 110 آلاف و436 حالة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام الدكتور خالد مجاهد، إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة عشرة أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس «كورونا».

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