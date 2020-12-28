أسرة ناشطة سعودية تقول إنّ الحكم عليها «دوافعه سياسية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 11:13 مساء
الناشطة السعودية لجين الهذلول. (فرانس برس)

اعتبرت أسرة الناشطة السعودية لجين الهذلول أن الحكم الذي صدر في حقها الاثنين «دوافعه سياسية»، ويدل على أن المحكمة «غير مستقلة»، وفق ما قال شقيق الناشطة المسجونة في السعودية منذ أكثر من سنتين ونصف السنة. 

وقال وليد الهذلول في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» من كندا عبر تطبيق «زوم»: «منذ اليوم الأول من المحاكمة، كانت للمحكمة دوافع سياسية»، مضيفا أن المحكمة «لم تظهر أي استقلالية».وأضاف إن هناك «خيبة أمل تامة لدى الأسرة من الحكم، وسوف نستأنفه».

وأمرت محكمة في الرياض الاثنين بسجن الناشطة السعودية البارزة لجين الهذلول لخمس سنوات وثمانية أشهر بعدما دانتها بالتحريض على تغيير النظام و«خدمة أطراف خارجية»، لكنها أرفقت الحكم بوقف تنفيذ يفتح الباب أمام إطلاق سراحها خلال أشهر.

وقال وليد الهذلول إن شقيقته «انفجرت بالبكاء عندما رأت الحكم بسبب وصمها بالإرهاب»، مضيفا أن الأسرة ستستأنف الحكم «ولو أنه ليس لدينا اي أمل في النظام القضائي السعودي». وتابع ردا على سؤال أن «الخوف كبير»، مشيرا الى أن المحاكمة «لم تؤمن أي نوع من الحماية للجين». وقال «لا يمكننا أن نثق بنظام لا يؤمن العدالة ولا الحماية داخل السجن».

وتقول الأسرة إن لجين تعرضت للتحرش الجنسي والتعذيب باستخدام الصعقات الكهربائية والإيهام بالغرق أثناء احتجازها. وتنفي السلطات السعودية بشدة هذه الاتهامات.

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