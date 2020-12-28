الكويت توقف تعليق رحلات الطيران التجاري وتفتح منافذها الحدودية مطلع 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 09:37 مساء
طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية. (الإنترنت)

قال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان يوم الإثنين، إنه قرر عدم تمديد تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي بعد يوم الجمعة الأول من يناير، وسيفتح المنافذ الحدودية البرية والبحرية في اليوم التالي.

وأعلن مكتب الاتصال الحكومي، الأسبوع الماضي، تعليق كل رحلات الطيران التجاري وإغلاق الحدود البرية والبحرية حتى الأول من يناير، بسبب مخاوف تتعلق بسلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار، وفق «رويترز».

وبعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإثنين، والذي أكد وزير الصحة خلاله عدم اكتشاف أي سلالات جديدة لفيروس كورونا في الكويت حتى تاريخه، قرر المجلس عدم تمديد تعليق الرحلات الجوية. وقرر أيضا فتح الحدود البرية والبحرية يوميا اعتبارا من يوم السبت الثاني من يناير من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء.

وأضاف البيان أنه سوف تتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا.

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