وفد مغربي في إسرائيل لإعادة افتتاح مكتب اتصال أغلقته المملكة العام 2000

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 07:23 مساء
طائرة إسرائلية تستعد للذهاب مباشرة من «إسرائيل» إلى المغرب. 22 ديسمبر 2020. (الإنترنت)

يزور وفد مغربي إسرائيل لإعادة فتح مكتب اتصال في الدولة العبرية، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة «فرانس برس» الإثنين.

وقال المصدر الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، إنّ الفريق «الفني» المغربي وصل الأحد بعد أيام قليلة من توقيع المملكة المغربية وإسرائيل إعلان تعاون برعاية أميركية في الرباط.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يبقى الفريق في إسرائيل لبضعة أيام على أن يتبعه في وقت لاحق وفد أكبر، دون تقديم مزيد من التفاصيل. والمغرب هو البلد العربي الرابع الذي يوقع هذا العام اتفاقاً مع الدولة العبرية برعاية أميركية.

اتفاقات ثنائية
ووقع البلدان الثلاثاء أربع اتفاقات ثنائية ركزت على الرحلات الجوية المباشرة وإدارة المياه وإعفاء مواطني البلدين من التأشيرات وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين. ومن المقرر أن يتبادل البلدان أيضاً فتح مكاتب تمثيل دبلوماسية.

والجمعة، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس للقيام بزيارة إلى إسرائيل خلال محادثات هاتفية. وأغلقت المغرب في العام 2000 مكتب اتصال في تل أبيب مع بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

ويوجد في المملكة أكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا، يبلغ عددها نحو ثلاثة آلاف شخص، فيما يعيش نحو 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العالم يبدأ تناول لقاح «كورونا» وسط مخاوف من السلالات الجديدة.. والإغلاقات تعود ...
دولى
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
الولايات المتحدة تكشف مصير منفذ تفجير ناشفيل
دولى
السعودية تمدد تعليق الطيران وإغلاق الحدود بسبب «كورونا»
عربى
نادي «سانتوس» ينفي تحطيم ميسي رقم لاعبه الأسطوري بيليه
رياضة عالمية
تناقض الأسعار يثير الأسئلة حول اختبارات الإصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
باشاغا يعلق على تبادل محتجزين من قوات «الوفاق» والقيادة العامة
ليبيا
برنامج عكس التيار | كيفية توزيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»
فيديو
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يغير لقاح «موديرنا» الجينات البشرية؟