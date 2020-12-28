السعودية تمدد تعليق الطيران وإغلاق الحدود بسبب «كورونا»

ممرضات في مركز لتطعيم لقاح فيروس «كورونا» في الرياض، 17 ديسمبر 2020، (ا ف ب)

أعلنت السعودية تمديد تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية والبحرية لمدة أسبوع إضافي بعد إغلاقها الأسبوع الماضي بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس «كورونا المستجد».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله إن المملكة ستقوم بتمديد الإجراءات «لمدة أسبوع آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأشار البيان إلى أن المملكة ستسمح «بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية».

وبدأت المملكة في وقت سابق هذا الشهر حملة التلقيح ضد فيروس «كورونا المستجد» باستخدام عقار «فايزر - بايونتيك»، وهي الدولة الخليجية التي سجَّلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» بلغ أكثر من 362 ألفًا، من بينها أكثر من 6100 حالة وفاة.

وكانت المملكة علقت الرحلات الجوية وأغلقت الحدود لنحو ستة أشهر بين مارس وسبتمبر، حين رفعت الحظر جزئيًّا، وكان من المقرر أن يتم الرفع بشكل كلي في بداية العام 2021.