مصر: 1189 إصابة جديدة بـ«كورونا» و43 حالة وفاة

مصريان يمران أمام أحد المساجد الأثرية بوسط القاهرة (أرشيفية: الإنترنت).

أحصت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، 1189 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إصافة إلى 477 حالة شفاء جديدة، فيما توفي 43 شخصا جراء الإصابة بالوباء خلال الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن المتعافين الجدد خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس 109 آلاف و462 حالة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام الدكتور خالد مجاهد، إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة عشرة أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس «كورونا».

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وذكر مجاهد أن إجمالي إصابات فيروس «كورونا المستجد» في مصر حتى السبت، بلغ 131 ألفا و315 حالة بينها 109 آلاف و462 حالة شفاء، و7352 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة المصرية مواصلة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. ولفتت إلى تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس، والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.