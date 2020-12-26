الرئيس اليمني: أريد أول اجتماع رسمي للحكومة في العاصمة الموقتة عدن وبشكل عاجل

الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، يتوسط الحكومة اليمنية الجديدة. 26 ديسمبر 2020(الرئاسة اليمنية)

قال رئيس الجمهورية اليمني، عبد ربه منصور هادي، «أريد أول اجتماع رسمي للحكومة في العاصمة الموقتة عدن وبشكل عاجل»، مطالبًا بالعمل على «بناء واستعادة مؤسسات الدولة».

وأكد هادي في كلمته التي ألقها بعد أن أدت الحكومة اليمنية، السبت، اليمين الدستورية أمامه في منفاه بالعاصمة السعودية الرياض، التي لجأ إليها في فبراير 2015 بعد سيطرة المتمردين «الحوثيين» على العاصمة اليمنية صنعاء، استمرار «مواجهة المشروع الانقلابي الحوثي المدعوم من إيران حتى نجبره على السلام وعودة الدولة ومؤسساتها»، وفقًا للصفحة الرسمية للرئيس اليمني.

وأضاف: «نريد عدن عاصمة للجميع، نريد مؤسسات تبنى، نريد اقتصادًا يتعافى، نريد أمنًا يستتب، نريد مواجهة للانقلاب، ونريد خدمات للناس، وهذا باختصار ما ينتظركم، ومَن أثبت جدارته في إدارة الوزارة فأهلاً وسهلاً به وسيكون محل احترام الشعب والقيادة، ومَن أساء فيها سيتم محاسبته وتغييره».

ولفت الرئيس اليمني إلى أن «الحكومة معنية بمتابعة ما تبقى من استحقاقات اتفاق الرياض، خاصة في الجانب العسكري والأمني بما في ذلك استكمال الانسحابات وجمع السلاح وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت إطار وزارة الدفاع والمكونات الأمنية تحت إطار وزارة الداخلية وفقًا للاتفاق».

وحذر الرئيس عبدربه منصور هادي من أن «المشروع الحوثي المدعوم إيرانيًّا يشكل خطرًا على كل اليمنيين دون استثناء من صعدة وحتى المهرة، حيث إن هدفهم الرئيسي هو نقل وتطبيق التجربة الإيرانية في البلاد».