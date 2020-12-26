دار الإفتاء المصرية تصدر فتوى بخصوص لقاح كورونا المستجد

أعلنت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من استخدام لقاح فيروس كورونا ما دامت هذه «المادة المستخدمة فيه قد تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى واستحالت إليها بحيث أصبحت مادة أخرى جديدة، وفقًا لوكالة «الشرق الأوسط» المصرية.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، اليوم السبت أن «تحول هذه المادة المستخدمة في اللقاح إلى مادة أخرى أثناء عملية التصنيع حينها لا تسمى خنزيرًا، ولا يَصْدُق عليها أنَّها بهيئتها ومكوناتها التي تحوَّلت إليها جزء من الخنزير، ولا مانع حينئذٍ من استخدامها في اللقاح للتداوي من فيروس كورونا وغيره من الأوبئة والأمراض».

وأعلنت السلطات المصرية في 10 ديسمبر الجاري استقبال 50 ألف جرعة من لقاح شركة «سينوفارم» الصينية، كشحنة أولى بعدما أجريت تجاربه على 3 ألاف متطوع بمصر خلال الشهرين الماضين.

وسجلت زارة الصحة والسكان المصرية، الخميس الماضي، 1021 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، مشيرة إلى خروج 513 متعافيًا من الوباء من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة .

وارتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108 آلاف و 474 حالة حتى الخميس، وفق الناطق باسم الوزارة خالد مجاهدـ لافتًا إلى وفاة 51 جديدة.