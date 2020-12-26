الحكومة اليمنية تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في المنفى

أدت الحكومة اليمنية ،السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في منفاه بالعاصمة السعودية الرياض، التي لجأ إليها في فبراير 2015 بعد سيطرة المتمردين «الحوثيين» على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأصدر الأسبوع الماضي، الرئيس اليمني، قرارًا جمهوريًّا بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، من 24 وزيرًا بالمناصفة بين الشمال والجنوب بناء على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية.

ودخل اليمن مرحلة جديدة في أعقاب إعلان تشكيل حكومة كفاءات ستعمل على توحيد معسكر الشرعية وتوجيهه صوب معركة إنهاء الانقلاب الحوثي.

ومن شأن التوافق الذي صنعه «اتفاق الرياض» بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي من خلال إعلان تشكيل وزارة كفاءات سياسية وتنفيذ الترتيبات العسكرية وفقًا للاتفاق الموقع في نوفمبر 2019، أن يعيد تصويب المهام نحو أولويات عسكرية وسياسية واقتصادية، وإنقاذ الريال اليمني من انهيار تاريخي.