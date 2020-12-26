نتنياهو يدعو عاهل المغرب لزيارة إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 ديسمبر 2020, 01:58 صباحا
والي العاصمة المغربية مستقبلا الوفد الاميركي والاسرائيلي بعيد وصوله الى مطار الرباط في 22 ديسمبر 2020.(أ.ف.ب)

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل، وذلك خلال محادثات هاتفية جرت بينهما الجمعة بعد ثلاثة أيام على توقيع وفد إسرائيلي في الرباط اتفاقاً برعاية واشنطن لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إنّه خلال المكالمة الهاتفية «الودّية والدافئة» شدّد رئيس الوزراء على أنّ «إسرائيل بأكملها متحمّسة لإقامة سلام بين البلدين»، وفق وكالة «فرانس برس». وأضاف أنّ «الزعيمين تبادلا التهاني بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتوقيع على الإعلان المشترك مع الولايات المتحدة والاتفاقات الثنائية بين إسرائيل والمغرب». ولفت البيان إلى أنّه تمّ أيضاً خلال الاتّصال «تحديد الآليات لتطبيق الاتفاقات».

وفي الرباط، قال الديوان الملكي في بيان إنّه خلال المباحثات الهاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والعاهل المغربي «ذكّر جلالة الملك بالأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالملكية المغربية». وأضاف أنّ العاهل المغربي «جدّد التأكيد على الموقف الثابت والذي لا يتغيّر للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية وكذا الدور الرائد للمملكة من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط».

اقرأ أيضا: بعد التطبيع مع «إسرائيل».. تأكيد مغربي على دعم القضية الفلسطينية

وتابع البيان أنّ الملك «نوّه بإعادة تفعيل آليّات التعاون بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، واستئناف الاتصالات بشكل منتظم، في إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية». كما نقل البيان المغربي عن نتانياهو تأكيده على «عزمه على تنفيذ جميع الالتزامات التي تمّ التعهّد بها، وذلك وفق جدول زمني محدّد لتفعيلها».

والمغرب هو البلد العربي الثالث الذي يوقّع هذا العام اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ووقّع البلدان الثلاثاء أربع اتفاقيات ثنائية ركّزت على الرحلات الجوية المباشرة وإدارة المياه وربط الأنظمة المالية وإعفاء مواطني البلدين من التأشيرات. ومن المقرّر أن يتبادل البلدان أيضاً فتح مكاتب تمثيل دبلوماسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابات في انفجار قوي وسط ناشفيل الأميركية (فيديو)
دولى
لبنان يسجل أول إصابة بسلالة «كورونا» الجديدة
عربى
الأردن يتسلم لقاحات «كورونا» أواخر يناير أو مطلع فبراير
عربى
تأجيل جديد لانطلاق الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد 2020-2021
رياضة محلية
مقتل رجل أسود على يد شرطي يثير غضبا في الولايات المتحدة
دولى
السيطرة على حريق بمحطة كهرباء في عين زارة
ليبيا
حظر الدخول إلى المواقع الأثرية في غات دون تصريح من الجهات المختصة
ليبيا
أمر قضائي باحتجاز السياسي التونسي البارز نبيل القروي بشبهة فساد
عربى
ليبيا تحتفل بالذكرى 69 للاستقلال
ليبيا
آلاف السائقين الأوروبيين يمضون ليلة الميلاد على الحدود.. وأكثر من مليون أميركي ...
دولى
بالفيديو: «سكودا» تستعد لطرح سيارتها الجديدة (فيديو)
سيارات
البعثة الأممية في عيد الاستقلال: ملتزمون بمساعدة الليبيين في تحقيق الشرعية ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» شارك الزكام والإنفلونزا هذا العرض