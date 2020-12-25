شكري ولافروف يبحثان التطورات المتسارعة في المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 ديسمبر 2020, 07:19 مساء
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الروسي سيرغي لافروف. (الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، إن وزير الخارجية سامح شكري «تبادل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الرؤى بخصوص التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث تم خلال اتصال هاتفي  التباحُث حول مُجمَل الملفات الإقليمية».

وأكد الوزيران، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة في إطار متابعة العلاقات الثنائية وتدعيمها، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسي حول الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك».

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وتناول الاتصال «سُبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتيّن، وكذا التباحُث حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل للبلديّن»، وفق الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير أحمد حافظ. وأكد الجانبان «أهمية مواصلة العمل على تطويرها على صعيد مجالات التعاون الثنائي المختلفة، لا سيما على المستوى الاقتصادي والتجاري بين البلديّن». 

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