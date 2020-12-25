لبنان يسجل أول إصابة بسلالة «كورونا» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 ديسمبر 2020, 01:54 مساء
كمامة ملقية على جانب رصيف في بيروت، 8 أبريل 2020. (أ ف ب)

سجل لبنان أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس «كورونا المستجد» على متن طائرة وصلت من بريطانيا قبل أيام، وفق ما أعلن وزير الصحة حمد حسن، الجمعة.

وسجل لبنان، الخميس، 2708 إصابات و20 وفاة، ليبلغ مجمل عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» حتى الآن 165 ألفا و933 حالة بينها 1353 حالة وفاة.

وأعلن حسن في تغريدة: «تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19» على متن رحلة وصلت من لندن في الـ21 من الشهر الحالي، على ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ولم يلحق لبنان بركب الدول التي أوقفت الرحلات القادمة من بريطانيا، حيث تنتشر السلالة الجديدة من الفيروس، بل اتخذت الحكومة إجراءات أخرى بينها إجراء الفحص لجميع الوافدين من المملكة المتحدة مرتين، الأولى فور وصولهم إلى لبنان والثانية بعد 72 ساعة.

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ويخشى المسؤولون في لبنان من انهيار المنظومة الصحية خصوصا مع ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الطواقم الطبية وعدم قدرتها على استقبال مرضى جدد مع امتلاء أسرة العناية الفائقة. وبلغ عدد الإصابات في القطاع الصحي 1933 حالة بينها 12 وفاة.

وخفف لبنان إجراءات الإغلاق التي كان فرضها لأسبوعين، الشهر الماضي، مع تزايد الإصابات في محاولة لإنعاش الاقتصاد في فترة الأعياد. ويأتي تزايد تفشي الفيروس في وقت يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي ضاعفت معدلات الفقر، ما دفع جهات اقتصادية إلى الاعتراض على قيود الإغلاق.

ونجح أول إغلاق عام تم فرضه على مستوى البلاد في مارس، بكبح انتشار الفيروس، قبل أن تُرفع القيود تدريجيا مع بداية الصيف، لكن عدد الحالات ارتفع لاحقا خصوصا بعد إعادة فتح المطار وثم في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، والذي أودى بأكثر من 200 شخص وجرح 6500 على الأقل.

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