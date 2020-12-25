مصر تسجل 1021 إصابة جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 ديسمبر 2020, 12:49 صباحا
طبيبة في أحد المستشفيات المصرية تفحص ورقة إشاعة على صدر مريض بـ«كورونا». (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، تسجيل 1021 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، مشيرة إلى خروج 513 متعافيًا من الوباء من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة .

وارتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108 آلاف و 474 حالة حتى الخميس، وفق الناطق باسم الوزارة خالد مجاهدـ لافتًا إلى وفاة 51 جديدة.

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وقال الناطق الرسمي المصري: «طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا».

ونوه إلى أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 128 ألف 993 إصابة من ضمنهم 108 ألف و474 حالة تم شفاؤها، و 7260 حالة وفاة».

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