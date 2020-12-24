انطلاق حملة التطعيم بلقاح «فايزر- بايونتيك» المضاد لـ«كورونا» في الكويت

ممرضة تستعد لتقديم اللقاح في الكويت 24 ديسمبر 2020 (أ ف ب).

بدأت الكويت، الخميس، حملتها للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» مع وصول أول شحنة من لقاح «فايزر-بايونتيك»، بينما تكثّف الدول الأخرى المجاورة في منطقة الخليج وبينها البحرين عمليات التلقيح.

وتلقّى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أول جرعة من اللقاح، قائلا في تصريح نقلته وكالة الأنباء الحكومية إن اللقاح «آمن ومعتمد من الجهات الدولية»، بحسب «فرانس برس».

وكانت أولى جرعات اللقاح وصلت الكويت فجر الأربعاء. وقالت وزارة الصحة إن الشحنة تضم 150 ألف جرعة مخصصة لـ75 ألف شخص من الصفوف الأولى في مواجهة الفيروس، بالإضافة إلى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. وسجّلت الكويت حتى الآن أكثر من 148 ألف إصابة بالفيروس و924 حالة وفاة.

البحرين: إقبال محلوظ على اللقاح

وفي الجارة البحرين، يتوافد المواطنون والمقيمون على 27 مركزا على الأقل في أنحاء المملكة لتلقي اللقاح المجاني. وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوه نحو 40 ألف شخص منذ أن بدأت الحملة في وقت سابق هذا الأسبوع. والبحرين التي يسكنها نحو 1.5 مليون شخص، سجّلت نحو 90 ألف إصابة من بينها نحو 350 حالة وفاة، وأجازت استخدام لقاحي «سينوفارم» الصيني و«فايزر-بايونتيك».

وقالت الطبيبة جليلة سيد جواد في أحد مراكز التطعيم: «نشعر بالفخر لوجود مجتمع واع في مملكة البحرين، وينعكس ذلك في الإقبال الملحوظ على مراكز الرعاية الصحية لأخذ اللقاح». وبالنسبة للشابة مريم منصور التي حضرت برفقة والدها ووالدتها لتلقي اللقاح، فإن هذه الخطوة تهدف إلى «حماية المجتمع والبحرين كلها».

الإمارات: اللقاح مجاني للمواطنين والسكان

وبدأت الإمارات الأسبوع الماضي حملة التطعيم وتلتها السعودية وقطر. وستطلق سلطنة عمان الأحد حملتها باستخدام لقاح «فايزر-بايونتيك». وتلقّى مواطن إماراتي كبير بالسن بالإضافة إلى ممرضة ومسعفة ورجل شرطة وسائق أولى جرعات اللقاح في دبي الأربعاء، التي أعلنت أنه سيكون «مجانيا» لكل المواطنين والسكان، بعد نحو أسبوع من بدء عملية التطعيم بلقاح «سينوفارم» في العاصمة أبوظبي.

بؤر وبائية جديدة

وفي قارات العالم الخمس، تواصل بؤر وبائية جديدة بالظهور، مذكّرةً بأنه ورغم وصول أول اللقاحات، لن تعود الحياة سريعا إلى طبيعتها. وبدأ خلال الأسابيع الأخيرة انتشار سلالة جديدة من فيروس «كورونا المستجد» في بريطانيا، كما جرى تسجيل إصابات بهذه الطفرة خارج الأراضي البريطانية.

وعلى أثر ذلك أعلنت السعودية والكويت وعمان تعليق كل الرحلات الجوية وإغلاق حدودها البرية والبحرية لمدة أسبوع على الأقل قابل للتجديد. وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وعمان حتى الآن أكثر من مليون إصابة بالفيروس بينها أكثر من تسعة آلاف حالة وفاة.