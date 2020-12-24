دعوة بحرينية لإنهاء النزاعات الإقليمية وسط جهود لحل الأزمة الخليجية

صيادون قرب المنامة في 20 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

دعت البحرين إلى حل النزاعات الاقليمية بـ«الطرق السلمية»، وذلك في خضم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الخليجية وقبل أسبوعين من قمة مرتقبة في السعودية.



وأكد مجلس الدفاع الأعلى في البحرين في بيان، عقب جلسة ترأسها الملك حمد بن عيسى آل خليفة «ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الحكومية.



وأضاف أن الحلول يجب أن تتوافق مع «المواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة».



وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو 2017، ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متهمة الدوحة بتمويل حركات إسلامية متطرفة وهو ما تنفيه الدوحة بشدة، كما أخذت عليها تقاربها الكبير مع إيران.



وأعلنت السعودية والإمارات ومصر أخيرا رغبتها في حل النزاع. وسيجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي في السعودية في الخامس من يناير المقبل، وسيشكل حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤشرا إلى التقارب، حسب وكالة «فرانس برس».



خلاف حدودي بين قطر والبحرين

ودار نزاع حدودي لسنوات طويلة بين البحرين وقطر على المياه والجزر الصغيرة، وتم حله من قبل محكمة العدل الدولية في العام 2001، لكن الدولتين واصلتا تبادل الاتهامات حول خرق الحدود وتوقيف صيادين.