بعد التطبيع مع «إسرائيل».. تأكيد مغربي على دعم القضية الفلسطينية

العاهل المغربي محمد السادس في باريس. (أرشيفية: رويترز)

وجه العاهل المغربي محمد السادس، الأربعاء، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد فيها «ثبات الموقف المغربي الداعم القضية الفلسطينية»، واعتبر أن «التشبث بالمفاوضات هو السبيل الوحيد» لحل المشكلة الفلسطينية.



جاءت هذه الرسالة بعد زيارة أجراها مبعوثون إسرائيليون إلى المغرب، الثلاثاء، في إطار «التطبيع المغربي - الإسرائيلي»، الذي أُعلن عنه في العاشر من ديسمبر الجاري، بعد اتصال هاتفي بين العاهل المغربي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، حسب وكالة «رويترز».