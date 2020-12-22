الكونغرس الأميركي يمنح السودان الحصانة القضائية

جلسة سابقة بالكونغرس الأميركي. (الإنترنت)

تبنى الكونغرس الأميركي في ختام مفاوضات مضنية قانونا يمنح السودان حصانة من أي ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتحدة تتعلق بهجمات سابقة، في ما يشكل آخر خطوة في اتفاق تاريخي أبرمه البلدان أخيراً.

وينص القانون على «إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولايات المتحدة باستثناء القضايا التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفيدرالي» والمتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونز بعيد تبني النص إن القانون «سيساعد السودان على العودة إلى الاقتصاد العالمي وتشجيع الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي في البلاد، وكذلك الانتقال المدني إلى الديمقراطية».

وتأتي هذه الخطوة بعدما شطبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي اسم السودان من لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب التي تعني فرض عقوبات ووضع عقبات أمام الاستثمارات الدولية.