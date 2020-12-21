قطر وعمان تتسلمان أول شحنة من لقاح «فايزر-بيونتيك»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 06:32 مساء
رجل يخضع لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد في الدوحة، 7 مايو 2020. (أ ف ب)

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزارة الصحة العامة في قطر أجازت الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد-19» الذي تنتجه شركتا فايزر-وبيونتيك، وأنها ستتسلم الشحنة الأولى منه الإثنين.

وجاء في بيان للوزارة أن قطر أجازت استخدام اللقاح في حالات الطوارئ لمن تزيد أعمارهم على 16 عاما. كما وقعت قطر اتفاقا مع شركة مودرنا لشراء لقاحها للوقاية من «كوفيد-19»، وفق «رويترز».

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وفي سلطنة عمان المجاورة، قال مسؤول بوزارة الصحة في تصريحات نقلها حساب تابع للحكومة على تويتر اليوم إن البلاد ستتسلم أول شحنة من لقاح فايزر-بيونتيك يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن المرحلة الأولية ستشمل 20 بالمئة من السكان.

وأصبحت السعودية الأسبوع الماضي أول دولة عربية تبدأ التطعيم بلقاح فايزر-بيونتيك، وقالت الكويت إنها تتوقع البدء في استلام لقاح الشركتين قبل نهاية العام الجاري. وأجازت الإمارات والبحرين هذا الشهر استخدام لقاح للوقاية من «كوفيد-19» طورته شركة سينوفارم الصينية. وصرحت البحرين بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر.

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