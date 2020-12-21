«رويترز»: سلطنة عمان تغلق حدودها لمدة أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 03:25 مساء
مطار مسقط الدولي. (الإنترنت)

أعلن التلفزيون الرسمي لسلطنة عمان أن الحكومة قررت غلق حدودها البرية والجوية والبحرية، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء ولمدة أسبوع، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

وقال التلفزيون العماني إن القرار يأتي في «أعقاب الإجراءات التي فرضتها عدة دول بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا».

وصرح وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، لشبكة «سكاي نيوز» أمس الأحد أنه «للأسف، السلالة الجديدة خارجة عن السيطرة. كان علينا استعادة السيطرة على الوضع، والطريقة الوحيدة للقيام بذلك كانت تقييد التواصل الاجتماعي. سيكون من الصعب جدا إبقاؤها تحت السيطرة إلى حين أن يجري توزيع لقاح».

كما قرّرت الهند وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية والبحرية، لمدة أسبوع قابلة للتجديد، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس «كورونا المستجد».

وسلطنة عمان هي الدولة الخليجية الثانية التي تقرر غلق حدودها بعد أن أغلقت السعودية أمس تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية والبحرية، لمدة أسبوع قابلة للتجديد، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بعد ثلاثة أشهر على فتح أبوابها للمسافرين إثر فترة إغلاق استمرت نحو ستة أشهر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤول حكومي: روسيا أرسلت مئات الجنود ومعدات ثقيلة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى
دولى
اجتماع طارئ للحكومة البريطانية وسط «توتر» بسبب سلالة «كورونا» الجديدة
دولى
(فيديو) ميلان يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي وسط غياب إبراهيموفيتش
رياضة عالمية
السعودية تعلق رحلات الطيران وتغلق حدودها بسبب السلالة الجديدة من «كورونا»
عربى
بيليه يهنئ ميسي برسالة مؤثرة بعد معادلته رقمه القياسي
رياضة عالمية
مقتل 5 عسكريين وخطف 35 مدنيا بهجومين «إرهابيين» في نيجيريا
دولى
«فرانس برس»: إنقاذ عشرات التلاميذ بعد عملية خطف جديدة شمال غرب نيجيريا
دولى
«النقل السريع»: تشغيل الرحلات من طرابلس إلى بنغازي وطبرق والقاهرة بداية من ...
ليبيا
الجدول الزمني لطرد المقاتلين الأجانب في مهب الريح
ليبيا
العكاري لـ«قناة الوسط»: انخفاض الأسعار وانتهاء السوق السوداء بعد 3 يناير
ليبيا
«ذي إيكونوميست»: ليبيا الثالثة بين 10 دول الأسرع نموا في العام 2021
ليبيا
كريستيانو يصالح نفسه ويهزم إبراهيموفيتش وليفاندوفسكي في مباراة واحدة
رياضة عالمية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنجاز علمي يعيد البصر للمكفوفين