«رويترز»: سلطنة عمان تغلق حدودها لمدة أسبوع

مطار مسقط الدولي. (الإنترنت)

أعلن التلفزيون الرسمي لسلطنة عمان أن الحكومة قررت غلق حدودها البرية والجوية والبحرية، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء ولمدة أسبوع، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

وقال التلفزيون العماني إن القرار يأتي في «أعقاب الإجراءات التي فرضتها عدة دول بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا».

وصرح وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، لشبكة «سكاي نيوز» أمس الأحد أنه «للأسف، السلالة الجديدة خارجة عن السيطرة. كان علينا استعادة السيطرة على الوضع، والطريقة الوحيدة للقيام بذلك كانت تقييد التواصل الاجتماعي. سيكون من الصعب جدا إبقاؤها تحت السيطرة إلى حين أن يجري توزيع لقاح».

كما قرّرت الهند وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية والبحرية، لمدة أسبوع قابلة للتجديد، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس «كورونا المستجد».

وسلطنة عمان هي الدولة الخليجية الثانية التي تقرر غلق حدودها بعد أن أغلقت السعودية أمس تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية والبحرية، لمدة أسبوع قابلة للتجديد، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بعد ثلاثة أشهر على فتح أبوابها للمسافرين إثر فترة إغلاق استمرت نحو ستة أشهر.