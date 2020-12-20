«كورونا» يعاود الارتفاع في مصر بـ 611 إصابة جديدة و28 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 ديسمبر 2020, 01:01 صباحا
طبيبة في أحد المستشفيات المصرية تفحص ورقة إشاعة على صدر مريض بـ«كورونا». (الإنترنت)

واصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في مصر آخذا في التصاعد من جديد، مع تسجيل البلاد 611 حالة إصابة جديدة و28 حالة وفاة، السبت، حسب إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية.

وقالت الوزارة إن 324 متعافيًا جديدا من الفيروسا خرجوا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء إلى 106 ألف و481 حالة، مشيرة إلى أن «زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من الفيروس».

وبهذا الإعلان، يصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مصر إلى 124 ألف و891 حالة منذ انتشاره في البلاد أوائل مارس الماضي، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 7069 حالة.

ويأخذ الفيروس منحنى تصاعدا خلال الأيام الأخيرة، إذ سجلت البلاد الجمعة 579 حالة إصابة، والخميس 548 حالة، والأربعاء 544 حالة إصابة.

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