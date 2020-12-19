«فرانس برس»: مقتل 16 شخصا بتفجير انتحاري استهدف رئيس الوزراء الصومالي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 ديسمبر 2020, 05:41 مساء
انفجار سيارة مفخخة في الصومال. (أرشفيية: الإنترنت)

لقي 16 شخصا مصرعهم في تفجير انتحاري بوسط الصومال استهدف رئيس الوزراء الصومالي، روبل محمد حسين، بينهم نحو 10 مدنيين وعدد من ضباط الجيش، وفق ما ذكرت مصادر أمنية السبت لوكالة «فرانس برس».

الهجوم الذي نفذه انتحاري أمام ملعب كان ينتظر أن يتوجه إليه رئيس الوزراء روبل محمد حسين في الجزء الجنوبي من مدينة جالكيعو، وقال الكولونيل أحمد ضاهر المسؤول العسكري في جالكيعو إن «الانتحاري استهدف مسؤولين عسكريين كانوا قرب مدخل الملعب».

وقال عبدالله سليمان، وهو مسؤول أمني محلي عبر الهاتف «ارتفع عدد قتلى الانفجار صباح اليوم (السبت)، إذ بلغ 16 شخصا معظمهم من المدنيين».

وذكر المسؤول بالشرطة أحمد عبدالعزيز أن «مكان الانفجار كان مكتظا، مما أدى إلى وفاة العديد من المصابين بجروح خطيرة فيما بعد»، مضيفاً أنه «علاوة على العسكريين، قتل أكثر من عشرة مدنيين» دون أن يحدد عدد أو رتب العسكريين القتلى.

وتبنت حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة، الهجوم ببيان مقتضب، وقالوا إنه كان يستهدف رئيس الوزراء، لكن الأخير لم يكن قد وصل بعد عند وقوع التفجير.

وأكدت الحركة مقتل عدة مسؤولين في الجيش، متحدثاً عن قائدي وحدتين عسكريتين محليتين، وتقع جالكيعو على بعد 600 كلم إلى شمال العاصمة مقديشو، كما يقع جزء منها في ولاية جلمدج والجزء الآخر في ولاية بونتلاند التي تتمتع أيضاً بحكم ذاتي، وكانت المدينة في السنوات الأخيرة مسرحاً لعنف دام بين قوات الولايتين والقبائل التي تعيش في جزئيها الشمالي والجنوبي.

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