رئيس مجلس السيادة السوداني يزور الحدود مع إثيوبيا بعد مقتل جنود في كمين

رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان. (الإنترنت)

زار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، الحدود الشرقية المتاخمة لإقليم تيغراي الإثيوبي المضطرب بعد 48 ساعة من تعرض قوة من الجيش السوداني لكمين خلف قتلى داخل الأراضي السودانية اتهم الجيش ميلشيات إثيوبية بتنفيذه.

وقللت أديس بابا من أهمية الحادث، وأكد رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد، الخميس، على قوة العلاقات «التاريخية» بين البلدين، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال مصدر حكومي سوداني لـ«فرانس برس» إن «الفريق أول عبد الفتاح البرهان وصل إلى القضارف في زيارة ذات طابع أمني».

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، الأربعاء، أن قوة تابعة لها تعرضت لكمين داخل الحدود السودانية في منطقة أبو طوير الحدودية شرق ولاية القضارف، وقالت في بيان:«مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 كانون الأول/ديسمبر 2020 أثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبو طوير داخل أراضينا تعرضت لكمين من القوات والمليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية؛ ونتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات» دون تحديد هذه الخسائر.

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لكن الصحف السودانية تحدثت، الخميس، عن مقتل أربعة جنود وإصابة 12 آخرين في الكمين. وأكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، للصحفيين مساء الأربعاء، دعم الحكومة للجيش السوداني. وخلال زيارة لأديس أبابا، الإثنين الماضي، امتدت لساعات تباحث حمدوك مع أبيي أحمد بشأن «عودة اللجنة المشتركة للحدود بيننا للعمل».

أديس أبابا تقلل من شأن الكمين الحدودي

لكن أديس أبابا قللت من شأن الكمين الحدودي. وقال ناطق باسم الخارجية الإثيوبية إن القوات الإثيوبية «صدت اقتحاما لأراضيها من قبل ضباط ذوي رتب منخفضة ومزارعين»، دون أن تشير إلى وقوع خسائر.

وأشار المتحدث دينا المفتي، إلى إبلاغ الحكومة السودانية بالحدث عبر مكتب رئيس الوزراء، مؤكدا أن الأمر سيتم حله عبر الوسائل الدبلوماسية.

والخميس، كتب أبيي في تغريدة على «تويتر» أن الحادث لا ينبغي أن يخرب العلاقات «التاريخية» بين البلدين، وأضاف أن «الحكومة تتابع الحادث من كثب مع ميليشيا محلية عند الحدود السودانية الإثيوبية».

وأضاف: «حادث كهذا لن يقطع الروابط بين بلدينا لأننا نلجأ دائما إلى الحوار لحل المشكلات. وهؤلاء الذين يؤججون الخلاف من الواضح أنهم لا يفهمون قوة علاقاتنا التاريخية».

يشهد السودان، ولا سيما ولاية القضارف المتاخمة لإثيوبيا، أزمة إنسانية كبيرة بعد وصول 50 ألف لاجئ إليها هربا من الحرب في إقليم تيغراي، وفقا للأمم المتحدة. وشنت القوات الفدرالية الإثيوبية في الرابع من نوفمبر وحتى 28 منه حملة عسكرية على الإقليم بعد توتر مع الحزب الحاكم فيه.