التحالف بقيادة السعودية: اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

منصة اعتراض صواريخ تابعة للتحالف العسكري. (أرشيفية: الإنترنت)

نقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قوله يوم الثلاثاء إنه اعترض طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران تجاه المملكة ودمرها، حسب وكالة «رويترز».

جاء ذلك بعد يوم واحد من انفجار ناقلة القبالة ميناء جدة في وقت سابق تعرضت «لهجوم بقارب مُفخخ»، واصفة إياه بـ«الاعتداء الإرهابي». حيث «تعرضت سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسية في جدة، في الدقائق الأولى من صباح اليوم، لهجوم بقارب مُفخخ»، وفق مصدر سعودي بوزارة الطاقة، لافتا إلى أنه «لم ينجم عن الحادث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود أو تأثير في إمداداته»، ب