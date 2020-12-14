قناة «إسرائيلية»: اتصالات دبلوماسية مع دول مجاورة لليبيا لتوقيع اتفاقات تطبيع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 02:44 مساء
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت قناة «أي 24» الإسرائيلية إن هناك اتصالات دبلوماسية من مسؤولين إسرائيليين مع دول مجاورة لليبيا لإقناعها باللحاق بركب التطبيع، على رأسها النيجر إلى جانب كل من موريتانيا ومالي المنتميتين إلى دول الساحل الأفريقي.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، الأحد، إن اتصالات تجري مع دول أخرى للتطبيع مع إسرائيل وفي مقدمتها النيجر ومالي، فضلا عن باكستان وإندونيسيا وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر وبروناي وبنغلاديش وجمهورية المالديف، وفق القناة.

وأعلن البيت الأبيض عن توسط الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في التوصل إلى اتفاق السلام وتطبيع العلاقات بين تل أبيب والمغرب، وهو الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه الجمعة الماضي.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من المقرر أن يزور نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، «إسرائيل» الأسبوع المقبل، قبل أسبوع من انتهاء ولاية ترامب، ودخول الرئيس الجديد بايدن إلى البيت الأبيض، حيث سيعلن بنس عن التوصل لاتفاقيات تطبيع جديدة مع «دولتين عربيتين».

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