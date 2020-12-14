الإمارات: ننسق مع روسيا حول القضية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 02:11 مساء
وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، إن بلاده تعتبر التنسيق مع روسيا حول القضية الفلسطينية «أمرا في غاية الأهمية»، وذلك في وقت توطد فيه أبوظبي علاقتها مع تل أبيب على جميع المستويات.

وأضاف بن زايد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الإثنين، أنه من المهم العمل مع روسيا «لإنعاش عملية السلام»، مشيرا إلى دور موسكو «الإيجابي في البناء لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي».

وواصل: «أتمنى أن نستطيع أن نعمل مع روسيا والرباعية الدولية والجامعة العربية في إبراز أن هناك أملا لتحقيق السلام في المنطقة»، معتبرا أن هناك «دولا تسعى إلى تحقيق التقدم والتنمية في المنطقة وأخرى تتخذ طريقا عكس ذلك».

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