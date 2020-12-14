رئيس وزراء السودان يعلن عن لقاء إقليمي حول أزمة تيغراي

لاجئون إثيوبيون يصطفون للحصول على أطعمة في مركز إيواء في القضارف شرق السودان، 21 نوفمبر 2020. (أ ف ب)