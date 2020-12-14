انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء جدة

حريق في ناقلة نفط، (أرشيفية: ا ف ب)

تعرضت ناقلة نفط إلى انفجار قبالة ميناء جدة، اليوم الإثنين، حسبما أعلنت الشركة المالكة لها، مشيرة إلى أن «مصدرا خارجيا» مسؤول عن الحادث.

وأوضحت شركة «حافنيا» أن الناقلة كانت تقوم بعمليات في المرسى الرئيسي في ميناء لشركة «أرامكو» السعودية، غرب المملكة، وفق بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

وأضافت الشركة، ومقرها سنغافورة، أن الناقلة «بي دبليو راين» التي تحمل علم سنغافورة «تعرّضت لضربة من مصدر خارجي، بينما كانت تفرغ حمولتها، مما تسبّب بوقوع انفجار واندلاع حريق»، لافتة إلى عدم تسجيل أي إصابات في صفوف الطاقم.