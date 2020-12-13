حمدوك يزور إثيوبيا في ظل أزمة إنسانية على حدود البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 03:11 مساء
لقاء رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك (إلى اليمين) مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد. (أرشيفية: الإنترنت)

وصل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق ما أعلن في تغريدة، في زيارة رسمية تستمرّ يومين في ظل لجوء نحو خمسين ألفا من الفارين من القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي إلى السودان.

وكتب حمدوك على حسابه على موقع «توتير»: «وصلت صباح اليوم (الأحد) إلى أديس أبابا للقاء رئيس الوزراء آبي أحمد»، مضيفا: «أتطلع لنقاشات بناءة حول القضايا السياسية والإنسانية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، وللتنسيق في مختلف القضايا لخدمة مستقبل السلام والاستقرار والازدهار لشعبينا الشقيقين والمنطقة»، وفق «فرانس برس».

وفد سوداني
وأفاد مكتب حمدوك أن الوفد الذي يرافقه مؤلف من وزير الخارجية المكلف ومدير جهاز المخابرات العامة ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الاستخبارات العسكرية.

وأمر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مطلع الشهر الماضي بشنّ عملية عسكرية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في شمال إثيوبيا، ردا على هجمات استهدفت معسكرات للجيش الإثيوبي، على حد قوله.

-  دخول أول قافلة مساعدات دولية عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي
-  واشنطن تتحدث عن «تقارير موثوقة» عن وجود جنود إريتريين في تيغراي وتطالب بسحبهم

ومنذ ذلك الحين تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين إلى شرق السودان. وبلغ عددهم وفق الأمم المتحدة نحو خمسين ألف لاجئ، يعيشون حاليا في مخيمات متفرقة على طول الحدود السودانية مع إقليم تيغراي.

ويعاني الفارون من نقص في المواد الغذائية والخدمات الصحية. ويقع إقليم التغراي الإثيوبي على الحدود مع ولايتي القضارف وكسلا السودانيتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 مدربين من بين 41 أمام منتخب ليبيا بعد الفرز.. ومشكلة أمنية العائق الوحيد
رياضة محلية
«ديزني»: لا بديل من تشادويك بوزمان في تتمة «بلاك بانثر»
ثقافة وفن
آلاف من أنصار ترامب يتظاهرون مجددا في واشنطن.. والشرطة تفصل بين المؤيدين ...
دولى
الغنوشي يتحدث عن «قرار فاسد» من مسؤولين تونسيين أثر على مصالحهم الاقتصادية في ...
ليبيا
القنصلية الليبية بتونس تعود للعمل بمنظومة تصوير الجوازات بدءا من الإثنين
ليبيا
إصلاحات المسار الاقتصادي باجتماع جنيف .. هل تطال سعر الصرف؟
ليبيا
رئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس: السرقات والخطف من أبرز الجرائم في العاصمة
ليبيا
بقيمة 927 مليون يورو.. مالطا تصادر زوارق وسيارات مسروقة وعملات في طريقها إلى ...
ليبيا
«الأزمات الدولية» تحذر من عواقب النزاع على المصرف الخارجي وتفسر أسباب تعثر ...
ليبيا
البعثة الأممية: مجموعة العمل الاقتصادية تجتمع في جنيف للاتفاق على إصلاحات هامة ...
ليبيا
ليبيون يلجؤون إلى «طرق بديلة» لمواجهة أزمة السيولة بالمصارف
ليبيا
جريدة «الوسط»: الخلاف سيد الموقف في مسارات حل الأزمة
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف أعراض جديدة لدى الأطفال المصابين بـ«كوفيد-19»