مقتل لاعب كرة قدم ونجله في قصف للحوثيين على تعز باليمن

ناصر الريمي لاعب سابق في نادي الطليعة اليمني. (الإنترنت)

قتل لاعب كرة قدم يمني مع نجله السبت بينما أصيب آخرون بعد سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على ملعب خلال تدريب رياضي، بحسب مصادر حكومية.

وأفاد مسؤول حكومي في تعز (جنوب غرب) أن قذيفة أطلقها المتمردون «سقطت على ملعب نادي الأهلي أثناء تدريب ناصر الريمي، وهو لاعب سابق في نادي الطليعة، حيث كان يدرب نجله وأصدقاءه الآخرين، وتسببت في مقتل اللاعب مع نجله وأيضا إصابة ثلاثة آخرين»، وفق «فرانس برس».

استشهاد ناصر الريمي

وذكرت وكالة سبأ الرسمية للأنباء أن «القذائف التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية أدت إلى استشهاد الكابتن ناصر الريمي واستشهاد نجله أثناء تواجدهما بساحة النادي الأهلي». وبحسب الوكالة فإن «ميليشيات الحوثي استهدفت عددا من الأحياء السكنية وسط مدينة تعز بقذائف الهاون».

وتعز هي ثالث أكبر مدينة في اليمن من حيث عدد السكان، وتخضع لسيطرة الحكومة علما بأنها محاصرة بشكل شبه كامل من الحوثيين. ولم يصدر الحوثيون أي تعليق على الهجوم الذي وقع السبت.

نزاع طويل

ويشهد اليمن منذ العام 2014 حرباً بين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي. وتصاعدت الحرب مع تدخل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة في مارس 2015. وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم العديد من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية عدة، في حين يتّهم خبراء أمميون كافة أطراف النزاع بارتكاب «جرائم حرب».

ولا يزال نحو 3.3 مليون شخص نازحين، بينما يحتاج 24.1 مليون آخرون، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مراراً أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حالياً.