السيسي يوجه بمنح لقاح «كورونا» الصيني مجانا للمصريين

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعطاء جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للمصريين مجانا.

وأوضح هيكل إن الدفعات الأولى «ستمنح للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، ومنهم أطباء وأطقم مستشفيات العزل، وكبار السن وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم»، حسب بيان نقلته صفحة مجلس الوزراء المصري على موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأمس الخميس، استقبلت القاهرة 50 ألف جرعة من اللقاح، الذي تنتجه شركة «سينوفارم» الصينية، كشحنة أولى، حيث كشفت وزارة الصحة المصرية أن اللقاح أثبت فعالية بنسبة 86% في الوقاية من الفيروس، و99% في إنتاج الأجسام المضادة، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

مصر أول دولة إفريقية تحصل على اللقاح

وأشار هيكل إلى أن مصر أول دولة في إفريقيا تحصل على اللقاح، والثانية عربيا بعد الإمارات، مشيرا إلى أن مصر حصلت على اللقاح قبل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأرجع الأمر إلى «العلاقات الجيدة والمتوازنة مع الصين، ومشاركة مصر في التجارب الإكلينيكية للقاح»، كاشفا أن وزيرة الصحة هالة زايد من بين الخاضعين لتلك التجار.

وأكد هيكل حصول اللقاح على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وأن اللجنة العلمية بوزارة الصحة وافقت على استخدامه بعد نجاح تجاربه الإكلينيكية.