«البوليساريو» عن قرار ترامب بشأن الصحراء الغربية: «من لا يملك لمن لا يستحق»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 11:45 مساء
شخص يحمل علم جبهة البوليساريو في منطقة المحبس. (أرشيفية: فرانس برس)

 نددت جبهة البوليساريو الخميس «بأشدّ العبارات» بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. 

وقالت وزارة الاعلام الصحراوية في بيان تلقت «وكالة فرانس برس» نسخة منه «تدين حكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو بأشد عبارات الإدانة إقدام الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب على الاعتراف للمغرب بما لا يملك لمن لا يستحق».

وفي وقت سابق اليوم أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته  اتفاق المغرب وحكومة إسرائيل على إقامة «علاقات دبلوماسية كاملة». وغرّد ترامب: «اختراق تاريخي آخر اليوم! اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!».

وفي تغريدة ثانية، قال: «لقد وقعت اليوم على إعلان يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. إن اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار!». وأضاف: «لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة العام 1777. ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية».

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