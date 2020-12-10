«حماس»: قرار التطبيع بين إسرائيل والمغرب «خطيئة سياسية»

شعار حركة حماس (الإنترنت).

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الخميس، أن قرار تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل «خطيئة سياسية، لا تخدم القضية الفلسطينية»، بحسب الناطق باسم الحركة.

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس في تصريح لوكالة «فرانس برس» إن القرار يمثل «خطيئة سياسية لا تخدم القضية الفلسطينية وتشجع الاحتلال على تنكره لحقوق شعبنا».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن المغرب أصبح الدولة العربية الرابعة هذه السنة التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان. وقد أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس ذلك لاحقا.