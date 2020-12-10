العاهل المغربي: استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 07:45 مساء
العاهل المغربي محمد السادس (أرشيفية: الإنترنت).

أكد المغرب الخميس «استئناف العلاقات الدبلوماسية» مع إسرائيل «في أقرب الآجال».

ووصف قرار واشنطن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها بـ«الموقف التاريخي»، بحسب «فرانس برس».

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وقال العاهل المغربي الملك محمد السادس أثناء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب: «استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب الآجال» مع الدولة العبرية، وفق ما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي.

وأعرب محمد السادس عن شكره لترامب على اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، معتبرا أنه «موقف تاريخي» و«دعم صريح ومطلق».

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