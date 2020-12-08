الخارجية المصرية تعلق على جهود الكويت لحل الأزمة مع قطر

مقر وزارة الخارجية المصرية بوسط القاهرة (أرشيفية: الإنترنت).

أعربت مصر، يوم الثلاثاء، عن تقديرها جهود الكويت لتسوية الخلاف القائم مع قطر، وعن أملها في أن تسفر عن حل شامل للأزمة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن مصر تقدّر «الجهود المبذولة من جانب سمو أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة، لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي»، وفق «رويترز».

وتعمل الكويت والولايات المتحدة لإنهاء الأزمة التي دفعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى فرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية وقطع علاقات السفر مع قطر منذ أواسط العام 2017.

الحل يبدو قريبا جدا

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، إن حل الخلاف مع قطر «يبدو قريبا جدا»، وذلك بعد إعلان الكويت عن تحقيق تقدم صوب إنهاء الخلاف الذي تقول واشنطن إنه يعرقل وجود جبهة خليجية موحدة أمام إيران.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء: «نأمل في هذا الصدد أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة، ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه».