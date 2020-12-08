مصر: الجيش يعلن مقتل 25 تكفيريا في سيناء منذ سبتمبر الماضي

أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، أنّه قتل 25 شخصا من «التكفيريين» خلال عملياته العسكرية في سيناء شمال شرق البلاد على مدار الثلاثة أشهر الماضية.

وقال الناطق العسكري المصري، العميد تامر الرفاعي، في بيان نُشره على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» إن «الجهود خلال المدة من الأول من سبتمبر وحتى الثامن من ديسمبر على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي سيناء نتج منها مقتل 25 فردا تكفيريا شديدي الخطورة».

وأضاف: «تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفر عن مقتل 15 فردا تكفيريا شديدي الخطورة، وتوقيف 12 فردا تكفيريا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».

وأعلن العميد الرفاعي «استشهاد وإصابة 7 عسكريين، هم ضابطان وأربعة ضابط صف وجندي أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية».

وتقوم القوات المصرية منذ فبراير 2018 بحملة واسعة ضد «مجموعات مسلحة وإرهابية في المنطقة، وفي مناطق أخرى من البلاد، ومنذ بدء الحملة، قتل قرابة 1000 شخص إرهابي».