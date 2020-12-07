وزير الخارجية السوري يصل طهران في أول زيارة له

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مستقبلا نظيره السوري فيصل المقداد في طهران. (أ ف ب)

استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإثنين نظيره السوري فيصل المقداد في طهران، في أول زيارة رسمية للوزير السوري للخارج.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن المسؤولين ناقشا خلال اللقاء «القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، فضلا عن الحرب المشتركة ضد الإرهاب». وشدد ظريف على «ضرورة اليقظة والتشاور» بين إيران وسورية بسبب «التطورات الإقليمية الأخيرة»، وفق «فرانس برس».

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ووصل المقداد إلى طهران مساء الأحد، ومن المتوقع أن يلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين في الأيام القليلة المقبلة، بحسب الوزارة. وخلف المقداد وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم في 22 نوفمبر، بعد وفاة الدبلوماسي المخضرم بعدة أيام. وتعد إيران من أشد مؤيدي الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب التي تعصف ببلاده منذ العام 2011.

وتسبب النزاع الدامي بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وتشريد أكثر من نصف سكان سورية سواء داخل البلاد أو خارجها. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، على تويتر إن «إيران تقف إلى جانب شعب وحكومة سورية في الحرب ضد الإرهاب». وأضاف ان «الحل السياسي هو الخيار الوحيد الممكن لإنهاء الأزمة الحالية».