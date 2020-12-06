الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إجراءات احترازية ضد كورونا لمدة شهر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 11:11 صباحا
مجمع الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد، اتخاذ إجراءات احترازية لمدة شهر في كنائس القاهرة والإسكندرية، ابتداء من الإثنين 7 من ديسمبر الجاري، بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد» بين «الكهنة وشعب الكنيسة»، وفقًا لجريدة «الشروق» المصرية.

وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية «تعليق مدارس الأحد والاجتماعات والأنشطة الخدمية»، على أن تقام «صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط»، بينما تستمر الدراسة في «المعاهد والمراكز التعليمية والإكليريكيات بنسبة حضور 25% فقط».

وتنتهي مدة هذا القرار في 7 من شهر يناير، حيث يحتفل الأقباط الأرثوذكس في مصر بـ«عيد الميلاد المجيد».

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