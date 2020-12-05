البحرين تنفي السماح باستيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية

العلمان البحريني والإسرائيلي. (الإنترنت)

أعلنت البحرين عدم سماحها باستيراد البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في نفي للتصريحات المنسوبة لوزير التجارة في الأسبوع الماضي.

كان وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد بن راشد الزياني، عبر عن الانفتاح بشأن واردات المستوطنات، مشيرا إلى أن المنامة لن تفرق بين السلع المنتجة في إسرائيل أو الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلتين، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

التمسك بقرارات الأمم المتحدة

وقالت الوكالة في وقت متأخر الجمعة نقلا عن مصدر رسمي من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إن «تصريح الوزير فُهم في غير سياقه الصحيح، وأن الوزارة ملتزمة بموقف حكومة مملكة البحرين الثابت بشأن التمسك بقرارات الأمم المتحدة».

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، إن نظيره البحريني عبداللطيف الزياني نفى خلال اتصال هاتفي تصريحات وزير التجارة. وقال مكتب المالكي في بيان نقلا عن وزير خارجية البحرين «الادعاء المنسوب للوزير يتناقض بالكامل مع موقف بلاده الداعم... القضية الفلسطينية».

ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية. لكن قضية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في 1967 ظلت دائما حجر عثرة في عملية السلام المتوقفة تماما الآن.