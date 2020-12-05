ترامب يأمر بسحب «غالبية» القوات الأميركية من الصومال بحلول 2021

الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب. (الإنترنت)

أمر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بسحب «غالبيّة» القوّات الأميركيّة من الصومال بحلول أوائل عام 2021، أي مباشرةً قبل رحيله عن السلطة، حسب ما أعلنت الجمعة وزارة الدفاع (البنتاغون).

وقالت الوزارة في بيان «قد تتمّ إعادة نشر جزء من القوّات خارج شرق إفريقيا»، مضيفةً أنّ «بقيّة القوّات ستُنقل من الصومال إلى الدول المجاورة، بهدف السماح (بإجراء) عمليّات عبر الحدود من قبل الولايات المتّحدة والقوّات الشريكة، لإبقاء الضغط على المنظّمات المتطرّفة العنيفة»، حسب وكالة «فرانس برس».

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ويعمل نحو 700 جندي أميركي من القوّات الخاصّة على تدريب وتقديم المشورة للجيش الصومالي في هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي، في مواجهة جهاديّي جماعة الشباب المتطرّفة والمرتبطة بتنظيم القاعدة.