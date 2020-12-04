8 قتلى جراء قصف على ميناء الحديدة في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 ديسمبر 2020, 01:26 مساء
طفلة يمنية فقدت يدها جراء قصف للحوثيين، 11 نوفمبر 2020، (ا ف ب)

قتل ثمانية أشخاص على الأقل في قصف على مجمّع صناعي في ميناء الحديدة الاستراتيجي غرب اليمن، كما أعلنت الجمعة الحكومة، متهمةً الحوثيين المدعومين من إيران بالمسؤولية عن الحادث.

وتصاعدت المعارك مؤخراً في المدينة الساحلية ومحيطها، حيث سمحت هدنة هشة جرى التفاوض عليها برعاية الأمم المتحدة في الماضي بمنع تبادل العنف بين الحكومة اليمينية المدعومة منذ 2015 من تحالف عسكري تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين، حسب وكالة «فرانس برس».

وندد وزير الإعلام اليمني محمد الأرياني بـ«الجريمة الارهابية البشعة» التي استهدفت المجمع الصناعي الخميس، كما نقلت عنه وكالة أنباء سبأ.

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وقال إن الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية من عمال المصنع وإصابة 13 آخرون بجروح، وأكدت مصادر طبية لـ«فرانس برس» أن الهجوم أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل.

ومنذ بدء الحرب في اليمن، قتل عشرات الآلاف من الأشخاص، غالبيتهم مدنيين، ونزح الملايين.، كما أسفرت عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.

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