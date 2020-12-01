الجزائر تستأنف الرحلات الجوية الداخلية بعد توقفها 9 أشهر بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 09:03 صباحا
جزائريون خلال صلاة الجمعة في مسجد بالعاصمة الجزائر، 6 نوفمبر 2020، (ا ف ب)

أعلنت السلطات الجزائرية استئناف الرحلات الجوية الداخلية، المعلقة منذ 17 مارس في إطار التدابير المفروضة للحد من تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وقالت الحكومة، في بيان، إن القرار الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من السادس من ديسمبر الجاري سيخص من جهة، جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد، ومن جهة أخرى، وكمرحلة أولى، 50% من الرحلات التي تخدم شمال البلاد، حسب وكالة «فرانس برس».

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والحدود الجزائرية مغلقة منذ منتصف مارس، باستثناء رحلات تنظم لإعادة مواطنين عالقين في الخارج.

من جهة أخرى، أجازت السلطات للمساجد التي تزيد سعتها على 500 مصلٍ بأن تعيد فتح أبوابها ابتداءً من الأربعاء، في إجراء يندرج في إطار «عملية فتح المساجد بشكل تدريجي ومرن ومراقب من قبل السلطات العمومية»، ويأتي بعد سماحها في منتصف أغسطس لتلك التي تزيد سعتها على ألف مصلٍ بإعادة فتح أبوابها.

بالمقابل وسعت السلطات قرار حظر التجول الليلي، من الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحًا، الساري في 32 ولاية من أصل ولايات البلاد الـ48 ليشمل ولايتين إضافيتين، وذلك لمدة 15 يومًا.

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