وفد رسمي من البحرين يزور «إسرائيل» غدا لتوطيد العلاقات

وزير التجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني. (وكالة أنباء البحرين)

يغادر وفد رسمي بحريني إلى إسرائيل غدا الثلاثاء برئاسة وزير التجارة والسياحة، زايد بن راشد الزياني، وذلك برفقة عدد من المسؤولين من وزارات مملكة البحرين ومؤسساتها، ورجال أعمال.



وقالت وكالة أنباء البحرين اليوم، الإثنين، إنه من المقرر أن يلتقي الوزير خلال زيارته «عددا من كبار المسؤولين الإسرائيليين في القدس»، كما ستتم مباحثات بحرينية - إسرائيلية مشتركة حول التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة، وتبادل الخبرات، في إطار التطبيع بين المنامة وتل أبيب.



وأضافت الوكالة أن الزيارة تهدف إلى «إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، خصوصا ما يتعلق بمجالات التجارة والاستثمار، وبحث الفرص الاقتصادية».



وتعد هذه الزيارة هي الزيارة الثانية لوفد رسمي بحريني إلى إسرائيل، «وتأتي في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم المبرم بين البلدين في سبتمبر الماضي».