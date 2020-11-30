صهر ترامب في مهمة للوساطة بين السعودية وقطر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 08:48 صباحا
مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب يصلان إلى البيت الأبيض، 29 نوفمبر 2020، (ا ف ب)

يزور صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر السعودية وقطر هذا الأسبوع، في محاولة للتوسط من أجل حل الخلاف القائم بينهما.

وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن الزيارة أيضا ستتناول عددا من القضايا الأخرى على جدول الأعمال، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت الجريدة الأميركية إن كوشنر سيجري الزيارة برفقة مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، والمبعوث الأميركي السابق لإيران بريان هوك.

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يذكر أن كوشنر كان يقف وراء إتمام اتفاقيات التطبيع التي أعلنت أخيرا بين «إسرائيل» وعدة دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان، كما أنه كان العقل المدبر لما يعرف بـ«صفقة القرن»، والتي حاول الترويج لها عبر زيارات مكوكية في الشرق الأوسط خلال سنوات حكم ترامب.

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