مقتل انفصاليين وجنود موالين للحكومة بجنوب اليمن في تبادل للقصف المدفعي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 04:48 مساء
مقاتلون موالون ل"المجلس الانتقالي الجنوبي" في محافظة ابين بجنوب اليمن. (أ ف ب)

قُتل ثمانية من أفراد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بينهم قياديان وخمسة عناصر من القوات الموالية للحكومة في تبادل للقصف المدفعي، مساء الجمعة، في جنوب اليمن حيث يتصاعد الصراع.

وتتنازع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والجيش الموالي للحكومة السيطرة على جنوب اليمن مع الجيش الموالي للحكومة، حيث يتحالف هذان التشكيلان من حيث المبدأ في مواجهة الحوثيين في الشمال في الحرب التي تدمر منذ 2014 هذا البلد الفقير الواقع في شبه الجزيرة العربية، وفق «فرانس برس».

جبهة شقرة الساحلية
وقالت المصادر، التي تنتمي إلى المجلس الانتقالي، إن المجلس «خسر ثمانية عناصر بينهم ضابطان»، موضحًا أن «ستة آخرين أُصيبوا بجروح» في القصف الذي وقع في جبهة شقرة الساحلية في محافظة أبين، حسب مصادر عسكرية.

وعقب القصف اندلعت معارك بعد ساعات من التوقف بين الطرفين. وقال مصدر حكومي إنه سقط على أثر هذه المعارك خمسة قتلى من القوات الحكومية .  ورغم تحالفهما ضد الحوثيين، يواصل المعسكران الاشتباك في الجنوب، ما يثير استياء الجار السعودي الذي يقود تحالفًا عسكريًّا في اليمن لطرد المتمردين.

وأوضح المصدر الحكومي أن لجنة عسكرية شكلتها السعودية وتحاول احتواء التصعيد في الأسابيع الأخيرة «فشلت (في التدخل) أثناء تبادل إطلاق النار». وينص اتفاق الرياض المبرم في نوفمبر 2019 على إنهاء هذا الصراع داخل التحالف من خلال تقاسم السلطة في الجنوب، لكنه يواجه صعوبات في تطبيقه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الغلاف الجوي للأرض كان سميًّا
علوم وتكنولوجيا
ليفربول يبحث الهروب بقمة «البريميرليغ» أمام برايتون
رياضة عالمية
إيران تتهم الإسرائيليين باغتيال عالم نووي بارز وتتوعد بالانتقام
دولى
أسعار الذهب تقترب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر
اقتصاد
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة
رياضة عالمية
السودان تشيع جثمان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في جنازة مهيبة
عربى
رحيل «سفير» الطفولة و«ديزني» ليبيا الفنان عبدالله كريستا
ليبيا
بنتاغون: نحو 10 آلاف مقاتل أجنبي انخرطوا في الصراع الليبي حتى نهاية سبتمبر
ليبيا
صنع الله يحذر من توقف إنتاج النفط حال المساس بالإيرادات المحتجزة لدى حسابات ...
ليبيا
«كورونا» يهيمن على عيد الشكر في أميركا.. وأوروبا تخفف القيود
دولى
ردا على بيان «الوطنية للنفط».. الكبير: المؤسسة لم تورد 3.2 مليار دولار من ...
ليبيا
بعد تعذر وصول الطاقم الفني الجديد.. فوزي العيساوي يقود تدريبات «النصر»
رياضة محلية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مسلسل أميركي يبلغ الحلقة 12000