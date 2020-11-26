اتهام عشرات المسؤولين السعوديين في وقائع فساد مالي بوزارة الدفاع

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. (الإنترنت)

فتحت السلطات السعودية تحقيقا جنائياً في فساد في وزارة الدفاع تصل قيمته إلى 325 مليون دولار.

وتقول هيئة مكافحة الفساد السعودية إن التحقيق، الذي يشمل عشرات المسؤولين ورجال الأعمال، من بين 158 قضية فساد، كما شملت القضايا موظفين في وزارات المالية والصحة والتعليم، وفق هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

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وقالت وكالة الأنباء السعودية إنّه ثبت «تورط عدد من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت مليار و229 مليون و400 ألف ريال سعودي».

وأضافت أنّ الهيئة قامت بالتحقيق مع «48 شخصاً وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام الى 44 منهم، وجاري العمل حالياً على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة». وفي عام 2017، احتجز المئات من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون الفاخر - مطالبهم بدفع ملايين الدولارات مقابل حريتهم.