«سانا» تعلن أضرار الغارات الجوية إسرائيلية قرب دمشق

طيران تابع للاحتلال الإسرائيلي, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أنّ سلاح الجوّ الإسرائيلي شنّ ليل الثلاثاء، غارات قرب العاصمة دمشق اقتصرت أضرارها على الماديّات.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنّ «العدو الصهيوني قام بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتلّ، باتّجاه جنوب دمشق، واقتصرت الخسائر على الماديات»، وفق وكالة فرانس برس.

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق في نبأين عاجلين عن حصول «عدوان إسرائيلي قرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة» و«عدوان إسرائيلي على محيط جبل المانع بريف دمشق».

وشنّت «إسرائيل» مئات الضربات الجوية والصاروخية على سورية منذ اندلاع الحرب الأهلية في جارتها الشمالية في 2011، وقد استهدفت هذه الضربات مواقع للجيش السوري وأخرى لقوات إيرانية ولحزب الله اللبناني.

والأربعاء الماضي، شنّ جيش الاحتلال غارات جوية على أهداف عسكرية سورية وإيرانية في سورية، ردّاً على عبوات ناسفة زرعتها قرب شريط الفصل في الجولان السوري المحتلّ «خليّة سورية بتوجيه إيراني»، في قصف أسفر وفقاً لدمشق عن مقتل ثلاثة من عسكرييها، في حين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقرّه بريطانيا إنّ القصف أسفر كذلك عن مقتل سبعة مقاتلين أجانب.

وبحسب المرصد فإن من بين القتلى الأجانب خمسة مقاتلين «من المحتمل أن يكونوا إيرانيين وينتمون إلى فيلق القدس»، بالإضافة إلى مقاتلين موالين لإيران لكن لم يحدّد جنسياتهم.

ومساء السبت قتل 14 مسلحاً موالياً لإيران غالبيتهم عراقيون في ضربات جوية استهدفت مواقعهم في شرق سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. ورجّح المرصد أن تكون طائرات «إسرائيلية» قد شنّت الغارات.

وأسفرت الحرب في سورية عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتشريد ملايين آخرين منذ 2011.