عدوان إسرائيلي على محافظتي ريف دمشق والقنيطرة

الدفاع الجوي السوري يرد على قصف إسرائيلي جنوب دمشق ليل 20 يوليو 2020. (أرشيفية: فرانس برس)

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أنّ إسرائيل نفّذت «عدوانين» استهدفا ليل الثلاثاء محافظتي ريف دمشق والقنيطرة في جنوب البلاد.

وقالت الوكالة في نبأين عاجلين «عدوان إسرائيلي قرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة» و«عدوان إسرائيلي على محيط جبل المانع بريف دمشق»، حسب وكالة «فرانس برس». ولم ترد في الحال تقارير عن خسائر بشرية.

وشنّ الإحتلال مئات الضربات الجوية والصاروخية على سورية منذ اندلاع الأزمة في 2011، وقد استهدفت هذه الضربات مواقع للجيش السوري وأخرى لقوات إيرانية ولحزب الله اللبناني.

والأربعاء الماضي، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على أهداف عسكرية سورية وما قال إنها أهداف إيرانية في سورية ردّاً على عبوات ناسفة زرعتها قرب شريط الفصل في الجولان السوري المحتلّ «خليّة سورية بتوجيه إيراني»، في قصف أسفر وفقاً لدمشق عن مقتل ثلاثة من عسكرييها، في حين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقرّه بريطانيا إنّ القصف أسفر كذلك عن مقتل سبعة مقاتلين أجانب.