أول وفد إسرائيلي يصل إلى السودان منذ إعلان تطبيع العلاقات

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (يسار) يقف إلى جانب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان في الخرطوم. (أ ف ب)

أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن الدولة العبرية أرسلت الإثنين أول وفد لها إلى السودان، وذلك بعد شهر على إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

ويأتي التأكيد الإسرائيلي بعد شائعات متزايدة في القدس أخيراً حول إرسال وفد إسرائيلي إلى الخرطوم. وأعلنت إذاعة «الجيش الإسرائيلي» بعد ظهر الإثنين أن وفدًا يزور السودان الإثنين، وفق «فرانس برس». والسودان هو الدولة العربية الثالثة التي أعلنت أخيرًا تطبيع العلاقات و«إنهاء حالة العداء» مع الدولة العبرية بعد الإمارات والبحرين.

زيارة الوفد

وأكد مسؤول إسرائيلي، رفض كشف هويته، زيارة الوفد دون تقديم مزيد التفاصيل حول هوية الشخصيات الإسرائيلية المشاركة في الزيارة. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في فبراير في أوغندا، ووصف رئيس الوزراء اللقاء بأنه «تاريخي».

وزار وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إسرائيل أواخر أغسطس، وغادر منها إلى السودان في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم.

وشهدت الأشهر الأخيرة أيضًا زيادة واشنطن للضغوط على الخرطوم لدفعها نحو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في الثالث من نوفمبر.

مرحلة انتقالية

ويشهد السودان منذ إطاحة رئيسه السابق عمر البشير، مرحلة انتقالية يتقاسم فيها عسكريون ومدنيون، هم قادة الحركة الاحتجاجية، إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات عامة مقررة في العام 2022. وتواجه الحكومة الانتقالية صعوبات اقتصادية في ظل انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية (الجنيه السوداني)، الأمر الذي زاد من الأصوات المنادية برفع العقوبات التي كانت واشنطن فرضتها على السودان في تسعينات القرن الماضي.

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وتوصف الخطوة الأميركية لجهة رفع العقوبات بأنها تاريخية وداعمة للحكومة السودانية الساعية لطي عقود من مقاطعة المجتمع الدولي.

دفع تعويضات

ووُضع السودان على القائمة الأميركية للدول الإرهابية في عهد عمر البشير في العام 1993، الذي كان استقبل زعيم تنظيم «القاعدة»، أسامة بن لادن على الأراضي السودانية. لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب أكدت أن لا صلة بين رفع العقوبات والتطبيع بين السودان وإسرائيل، الحليف الرئيسي لواشنطن.

وكان زعيم تنظيم «القاعدة»، أسامة بن لادن استقر في عهد البشير لوقت طويل في السودان التي اتهمت بدعم «متطرفين» فجروا السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا، ما أدى إلى مقتل 224 شخصًا وجرح نحو خمسة آلاف آخرين. ودفع السودان الشهر الماضي 335 مليون دولار تعويضات لـ«ضحايا الإرهاب من الأميركيين».