تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 01:16 صباحا
مصريان يمران أمام أحد المساجد الأثرية بوسط القاهرة (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ليل الأحد، تسجيل 351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس منذ بدء تفشيه في البلاد حتى يوم الأحد، هو113027 حالة منها 101881 حالة تم شفاؤها، و6548 حالة وفاة، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة عبر موقع فيسبوك.

وأشار البيان إلى خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، لافتا إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

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